الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الحزن» يقتل أم ونجلها في 48 ساعة بالغربية

إسعاف
إسعاف

شيع أهالي قرية شبراريس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مبروكة الشرقاوي، والدة المهندس ناظر درويش، التي توفيت بعد 48 ساعة فقط من وفاة نجلها، من شدة الحزن عليه.

كان أهالي قرية شبراريس بمدينة كفرالزيات في محافظة الغربية شيعوا المهندس ناظر درويش، الذي توفى بشكل مفاجئ حزنًا على مرض والدته، التي كانت محتجزة داخل العناية المركزة بمستشفى كفرالزيات العام.
وأصيب المهندس الراحل على أبواب المستشفى، بجلطة مفاجئة بالقلب والمخ ليقوم طاقم التمريض والأطباء بإدخاله إلى غرفة العناية المركزة لمحاولة إنقاذه، إلا إنه فارق الحياة.

قال "حمدي شرارة" من أهالي قرية شبراريس، إن "الخبر كان صدمة كبيرة لنا حيث كان يتمتع بحب واحترام الجميع وسمعة طيبة لدى جميع أهالي القرية، وكان يتمتع بصحة جيدة، إلا أنه كان حزينًا على مرض والدته الشديد بجلطة منذ عدة أيام، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي بطنطا، ثم مستشفى كفرالزيات العام، وأثناء زيارته لها لمتابعة حالتها الصحية، حيث ترقد بالمستشفى فاقدة للوعي من أثر جلطة  شعر بآلام رهيبة على أبواب المستشفى ونقل إلى العناية المركزة.

بعد ٤٨ساعه وفاة مبروكة الشرقاوي والده المهندس ناظر درويش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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