استثمار 1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في شمال سيناء

كشفت ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استثمار حوالي 1,4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة خلال الفترة منذ يوليو 2014 حتى العام الجاري.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة باستثمارات تصل إلى حوالي 160 مليون جنيه، في قطاع شمال سيناء تشمل حوالي 51 مركزا وقرية، ويبلغ عدد المشتركين بها حوالي 165 ألف مشترك.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 1,240 مليار جنيه، أبرزها إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقرى الشيخ زويد ورفح، وتوصيل التيار الكهربائي لمدينة رفح الجديدة ومشروع "إبني بيتك" بأرض الجولف بالعريش ومشروع إنشاء 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد ومشروع استصلاح 3000 فدان بقـرية الأمل بالقنطرة شرق.

وتم أيضا توصيل التيار الكهربائي للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة ومطار المليز وعدد من المستشفيات ومزارع الاستزراع السمكي ومحطات المياه والتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة.