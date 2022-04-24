الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1155 قضية متنوعة في حملات تموينية

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

 وأسفرت عن ضبط (1155) قضية تموينية متنوعة من بينهم (3) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت (11,700 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز ) (236) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت (46,975 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – لحوم - أعلاف" – 15 أسطوانة – 2190 عبوة سجائر - 39800 لتر بنزين) وكذا (317) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 14قضية دقيق مدعم" تصرف-تجميع " – 95 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 69 قضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات – 23 قضية عدم وجود سجل – 4 قضايا توقف عن الإنتاج – 14 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 98 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (4,900 طن دقيق مدعم) وكذا (15) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (77 كيلو جرام سكر تمويني – 216 عبوة زيت تمويني ) حيث بلغ إجمالي المضبوطات (63,652 طن – 2190 عبوة سجائر – 216 عبوة زيت تمويني – 15 إسطوانة بوتاجاز – 39800 لتر بنزين) كان أبرزها ضبط (30 طن أسمدة زراعية) دون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

شرطة التموين الامن العام الجرائم التموينية

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وائل لطفي

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