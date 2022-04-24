ضبط عصابة سرقة محلات الكمبيوتر في عابدين

ضبطت قوات الأمن في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أجهزة وإكسسوارات الكمبيوتر من المحلات وبيعها.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة مفادها تردد أحد الأشخاص على أحد المراكز التجارية بدائرة القسم وقيامه بعرض جهاز بروسيسور للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة عابدين وتمكنت من ضبطه وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ) وبحوزته جهاز البروسيسور المشار إليه "مجهول المصدر"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بأن الجهاز المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل إحدى شركات الكمبيوتر الكائنة بالجيزة بأسلوب "المغافلة" ، حيث أمكن التوصل إلى المجنى عليه "مالك الشركة" واستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بقيامه بتحرير محضر عن الواقعة.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتاجر بذات الأسلوب وأقر بارتكابه واقعة سرقة 4 رامات كمبيوتر من داخل محل لبيع أجهزة الكمبيوتر كائن بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" مقيم بالجيزة ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.