«التعليم» توجه إرشادات لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي العام، قبل امتحانات نهاية العام 2022.



وجاءت تعليمات التعليم لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوية العام قبل امتحانات نهاية العام 2022 كالتالي:

- حضور الاختبارات التدريبية يوم الثلاثاء.

- تحديث أجهزة التابلت بصفة مستمرة.

- توصيل التابلت بالواي فاي المنزلي لاستقبال التحديثات.

- التأكد من أن منصة الاختبار swift Assess موجودة على التابلت

- التوجه لأخصائي التطوير بالمدرسة بحالة وجود أي مشكلة.

- التوجه لتوكيل سامسونج في حالة وجود مشكلة في هاردوير أو كسر بالتابلت.