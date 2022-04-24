الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خروج 2672 متعافيا من كوفيد-19 من المستشفيات فى البر الرئيسى الصينى

كورونا في الصين
كورونا في الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأحد أن ما إجماليه 2672 مريض كوفيد-19 خرجوا من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس السبت بعد تماثلهم للشفاء. 

 

وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الحالات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض بلغ 2736 ارتفاعا من 1931 في اليوم السابق.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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