الأحد 24 أبريل 2022
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منوعات

خبير يرجح تحول فيروس كورونا إلى عدوى موسمية أو انتقاله لمضيف حيوانى

كورونا
كورونا

رجّح عالم المناعة الروسي فلاديسلاف جيمتشوغوف أن يصبح فيروس كورونا عدوى موسمية أو أن يكتسب مضيفا حيوانيا له في الطبيعة.

ونقلت وكالة  أنباء "تاس" الروسية، عن أخصائي حالات العدوى الخطيرة قوله: "أين سيذهب الفيروس، كيف سينتهي الوباء؟ هناك خياران: الأول - سيصبح عدوى موسمية، مثل الأنفلونزا، تنتقل من نصف كرة إلى آخر (من الجنوب إلى الشمال، والعكس صحيح - عندما تتغير المواسم)، والثاني - سيجد مضيفا جديدا في الطبيعة، وسيصبح عدوى بؤرية طبيعية أخرى. في الواقع، توجد أمراض مثل إيبولا والطاعون تعتمد في بقائها على المضيف أو في المستودعات الطبيعية".

ووفقا لجيمتشوغوف، فإن ظهور مضيفات فيروس كورونا في عالم الحيوان ليس خطيرا على البشر، وهو عملية طبيعية بشكل عام.

وأوضح أن "هذا هو هدف الفيروس كمجتمع - البقاء على قيد الحياة والبقاء كنوع. سيبقى، وبالتحديد سيتم اختيار تلك الطفرات التي ستسهل انتقاله إلى مستودع آخر".

ومع ذلك، خلص الخبير إلى أنه مع انخفاض مناعة البشر، قد يصاب الناس مرة أخرى بالفيروس، عبر "تلقي الفيروس من مضيف حيواني من الطبيعة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE ، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

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