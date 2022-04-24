إصابات كورونا العالمية تتجاوز 506.86 مليون والوفيات 6 ملايين و612271

أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 506.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و612271.

وأوضح الإخصاء، أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق وإجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 992453 80903519

الهند 522149 43053276

البرازيل 662506 30330629

فرنسا 145020 27884586

ألمانيا 133978 24045469

المملكة المتحدة 173352 21933206

روسيا 781542 18128691

كوريا الجنوبية 22024 16830552

إيطاليا 162609 16079209

تركيا 98465 14969555

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها وعدد الوفيات والإصابات

40 - العراق 25204 2324141

45 ‬‬‬‬- الأردن 14059 1695432

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبًا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية، فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.