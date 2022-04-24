الدفاع الروسية: انخفاض عدد الأجانب المحتجزين لدى القوات الأوكرانية إلى 90 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انخفاض عدد المواطنين الأجانب المحتجزين لدى التشكيلات التابعة لقوات كييف في أوكرانيا من أكثر من 6 آلاف شخص إلى 90 شخصا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "90 مواطنا أجنبيا يظلون محتجزين كرهائن من قبل القوميين، لاستخدامهم دروعا بشرية في أوكرانيا".

وكان ميزينتسيف قد ذكر سابقا أن القوميين الأوكرانيين يحتجزون 6 آلاف و 134 مواطنا أجنبيا من 10 دول رهائن، كما أن 76 سفينة أجنبية من 18 دولة لا تزال محاصرة في سبعة موانئ أوكرانية، ولا يمكنها الخروج إلى البحر بسبب خطر القصف الشديد والألغام التي نشرتها كييف.

في سياق آخر، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستطلب من وزارة الدفاع بيانات عن فبركات أمريكية جديدة محتملة لاتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن اللجنة الروسية: "إن وزارة الدفاع الروسية ستطلب معلومات عن الاستفزازات الوشيكة الأمريكية التي ستستخدمها لاتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا وستدرس هذه البيانات ضمن القضايا الجنائية قيد التحقيق في جرائم النظام الأوكراني".