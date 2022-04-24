بحضور البابا تواضروس.. محافظ القاهرة يشهد قداس عيد القيامة بالعباسية (صور)

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الاحتفال الذي ترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد القيامة بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.

وهنأ محافظ القاهرة الأخوة المسيحيين بالعيد، مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط.

وكان محافظ القاهرة قد شهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ومشاركة يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة وقيادات الطائفة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

شهد الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين والكتاب والإعلاميين والفنانين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.



كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.



وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، و المخابز، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.