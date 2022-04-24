العائدون الحلقة 22|صفوان يكشف الخطة البديلة لنقل مقاتلي «داعش».. وكمال يتقدم باستقالته (ملخص)

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

«الدستور» يرصد في السطور التالية ملخص أحداث الحلقة 22 من مسلسل العائدون..



طلب “صفوان” مقابلة نبيل ضابط المخابرات العامة المصرية، ليطلعه علي خطة “كمال ” البديلة لنقل مقاتلي داعش وهي إنشاء شركة حراسة، يضم لها أفضل مقاتلي داعش ليكونوا تحت أمره في تنفيذ المهمات وتكون الشركة غطاءًا لأعمالهم، ونقل المقاتلين لدول مختلفة أبرزها مصر وليبيا.

وأوضح صفوان أن اختيار ليبيا جاء استغلالًا للأوضاع هناك ولأنها ستكون مكان سهل للانتشار منه تجاه وسط وغرب افريقيا ولدخولهم مصر وهذه هي الخطة الأساسية، وطالب من المخابرات المصرية السفر لنقل أمواله.

وخلال الأحداث، تقدم "كمال" باستقالته من جهاز المخابرات الأجنبي بعد فشل خطته الأولي، وقال له رئيسه انه مضطر لقبول الاستقالة لأنه يحتاج إلي كبش فداء، لكن في نفس الوقت يحتاجه لإدارة شركة الحراسة التي ستكون غطاءًا لـ"داعش" بعيدًا عن الجهاز.

وأشاد “سياف” بمهارة “علاء” في التصوير وإخراج مقاطع الفيديو، وطلب من "نزار" ضمه إلى مجموعة العمل المقرر إلحاقها للعمل مع “كمال”.

وفي مشهد آخر، قامت “هند” طليقة والي داعش، بوضع السم لـ “نزار” بعدما حصل على معلومات تكشف أسرار التنظيم وخططه الإجرامية، حيث علمت بنيته استغلال تلك المعلومات للوصول إلى حلمه وتولي قيادة التنظيم.



ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".