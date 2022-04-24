محافظ المنوفية يجرى حركة تنقلات واسعة لرؤساء المراكز والمدن

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حركة تنقلات موسعة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. شملت الحركة تكليف سامي عبدالحميد سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وتكليف خالد أبو اليزيد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وتكليف محاسب مجدي رياض عبد الغفار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، وتكليف صفوت معوض بحيري رئيس حي شرق شبين الكوم رئيسا لمدينة سرس الليان، وتكليف محاسب السيد حسن عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور رئيسا للوحدة المحلية لمركز السادات، وتكليف هناء محمد عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا رئيسا لحي غرب شبين الكوم مع الإشراف علي حي شرق لمدة ستة أشهر، وتكليف السيد محاسب طارق أبو حطب رئيس مدينة سرس الليان رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، وتكليف اللواء وحيد مأمون الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وتكليف محاسب بسيوني عيد بسيوني رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وتكليف مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وتكليف عواطف طاحون نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا رئيسا لحي شرق شبين الكوم.



يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الاداري وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة، للنهوض بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام، بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.