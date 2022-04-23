الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«غنيم» يُشارك أقباط بني سويف الاحتفال بعيد القيامة المجيد (صور)

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، أقباط المحافظة الاحتفال بقداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف.

وكان في استقباله نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيًا أن يكون عيد بهجة وسعادة على كل المصريين.

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وشهد مراسم القداس كلًا من اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء  سامي علام  السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي بني سويف.

وفي بداية عظته، وجه الأنبا غبريال أسقف بني سويف، الشكر لقيادات المحافظة الأمنية والشعبية والمجتمعية، على تجسيدهم معنى التلاحم والمحبة والتسامح بين مكونات الشعب المصري.

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بني سويف رجال الدين السكرتير العام الدكتور محمد هاني غنيم الأنبا غبريال قداس عيد القيامة أسقف بني سويف

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وائل لطفي

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