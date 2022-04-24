محافظ البحيرة يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة التهنئة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ولجميع الأخوة المسيحيين التهنئة بعيد القيامة المجيد.

وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إننا جميعاً شركاء فى وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والمحبة إلى بعضنا البعض وسنظل قلباً وصفاً واحداً متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم علي أرضها بالأمن والمحبة، مؤكداً على فخره واعتزازه بأن يجمعنا حب الوطن وأن نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

وأشار إلى أننا ننعم بأيام خير وبركة وعزة ونصر تجتمع فيها الاحتفالات والمناسبات الدينية الإسلامية فى شهر رمضان المعظم والمسيحية بعيد القيامة المجيد والوطنية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وأعياد تحرير سيناء.

جاء ذلك خلال حضوره قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية القديس اثناسيوس بأرض ادمون بدمنهور يرافقه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

من جانبه، قدم الأنبا باخوميوس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حضوره بالإنابة عن الرئيس وكذا الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم الطيبة لإخوانهم الأقباط فى عيدهم، متمنياً أن يعم الخير والرخاء والأمن والاستقرار ربوع مصر، ونقل لهم تحيات الكنيسة ومجمعها المقدس وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً على أن تبادل اللقاءات والزيارات في كافة المناسبات الدينية والإجتماعية والسياسية للتهنئة التى تعكس روح الحب والأخوة بين عنصري الأمة مسلميها ومسيحيها.

وأضاف: فرحتنا تتضاعف عندما تجتمع مناسبتنا الروحية حيث تتزامن الاحتفالات معا ويجمعنا الفرح والسرور والعفة والتكريم الإلهي حيث نحتفل بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد القيامة المجيد فنجتمع روحيا وبسلام وفرح.