تجديد حبس حارس عقار متورط فى قتل شاب بالبساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم السبت، حبس حارس عقار 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب لسرقته.

وكان رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من القبض على حارس عقار قتل شابا داخل شقته وسرق محتوياتها في منطقة البساتين، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر إصابته بـ3 طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار بقصد السرقة، وفر هارباً لإحدى محافظات الصعيد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأمن العام، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.