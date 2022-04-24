برلمانية تشكر رئيس الوزراء على تشكيل لجنة لضبط الإعلان عن المنتجات الصحية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالشكر إلى الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المقترحة بشأن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وتتشكل اللجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والصحة وشئون المجالس النيابية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة الدواء المصرية، وتختص اللجنة بدراسة التعديلات التشريعية المقترحة بشأن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، في ضوء المستجدات الصحية اللاحقة على صدوره والنماذج المطبقة عالميًا في هذا الشأن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها كانت قد تقدمت بطلب إحاطة بخصوص فوضى الإعلانات عن أدوية غير معلومة المصدر بالقنوات التلفزيونية، حيث يشاهد الكثيرون وبشكل يومي عمليات ترويج لأعشاب ومنتجات علاجية مجهولة المصدر لعدد من الأمراض المختلفة، مثل السمنة، أمراض السكر، وهشاشة العظام، وغيره.

وتأتي عمليات الترويج لتلك المنتجات بأشكال مختلفة، كالإعلانات التليفزيونية، على بعض القنوات الغير مرخصة، أو الإعلان عن المنتج في الشوارع والميادين المختلفة بتوزيع الملصقات والكراسات الإعلانية وغيرها، أو عن طريق التجار في محال العطارة، ففي بعض الأحيان يُرشح تجار العطارة بعض أنواع الأعشاب للزبائن، قائلًا إنها ستساعد على الشفاء من مرض معين وحل مشكلة ما يعاني منها الزبون، كالأرق على سبيل المثال.

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن أغلب هذه الأدوية و التي يتم شراؤها أونلاين يتم تعبئتها فى شريط دواء يأتي فارغًا من الخارج، وعن طريق شركات نطلق عليها (تحت بير السلم) تتم تعبئتها وإضافة بعض العناصر التي تعلي الحرق وبيعها بسعر غالي جدًا على الإنترنت الذي يتولى تسويقها وهي بالفعل مربحة، ولا يوجد سعر موحد لها، بل كل دواء حسب الجهة التي تعرضه وتتاجر فيه.

ووجهت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الشكر للحكومة على الاستجابة السريعة وحماية الشعب المصري من الوقوع فريسة في يد هؤلاء من مروجي الأوهام الطبية تحت مسمى الدواء المستورد الذي يعالج من كل الأمراض.