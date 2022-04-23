السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة الـ13 من لحوم من صكوك الإطعام

الأوقاف تتسلم دفعة
الأوقاف تتسلم دفعة صكوك الإطعام بالإسكندرية

تسلمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم السبت، الدفعة 13 من صكوك الإطعام بواقع 4 طن لحوم، بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ليصبح إجمالي ما وصل إلى الإسكندرية حتى الآن، 44 طن لحوم يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

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وتسلمت المديرية الثلاثاء الماضي، الدفعة الثانية عشرة من لحوم صكوك الاطعام بواقع 4 طن بحضور  وكيل الوزارة، والمهندسة جيهان عبد الحميد سكرتير عام مساعد بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

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وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق مدير المديرية، أن الأوقاف لا تألو جهدًا في تقديم المساعدة والدعم لكل مستحق مؤكدًا أن مشروع صكوك الإطعام من المشاريع الوطنية والاجتماعية تمثل جانبا مهما من جوانب النهوض بالدولة المصرية.          

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

مديرة الأوقاف بالإسكندرية الدفعة ١٣ صكوك الإطعام ٤ طن لحوم الأسر الأولى بالرعاية

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وائل لطفي

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