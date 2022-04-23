السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أجلت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف، وجاء التأجيل إداريًا لحين ورود التقرير.

ونصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقًا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

المحكمة الاقتصادية الدعوى الإعلامى العراقي الفنانة رانيا يوسف تعويض 5 ملايين جنيه السب والقذف

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