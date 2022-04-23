وزيرة البترول السنغالية تصل نواكشوط لمتابعة مشروع الغاز

بدأت صوفي كلاديما وزيرة البترول والطاقات السنغالية اليوم السبت، زيارة عمل رسمية إلى موريتانيا.



وذكرت وزارة الطاقة الموريتانية - في بيان اليوم - أن الوزيرة السنغالية ستبحث مع نظيرها الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح، التعاون الثنائي خصوصًا أن زيارتها تدخل في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الاستراتيجية المشتركة؛ لمتابعة وتنسيق مشروع الغاز المشترك المقرر بدء استغلاله العام القادم.



وكانت لجنة من الخبراء السنغاليين قد عقدت اجتماعات تشاورية مع نظيرتها الموريتانية من اللجنة الاستشارية الوزارية متعددة القطاعات المنبثقة عن اتفاق التعاون بين حكومتي البلدين.

وحسب شركة بريتش بتروليوم، يبدأ العام القادم تصدير أولى شحنات الغاز الموريتاني السنغالي المشترك بإنتاج حوالي مليونين ونصف المليون طن سنويًا من الغاز، قبل أن يصل الإنتاج 10 ملايين طن سنويًا مع بداية العام 2026.

ويتوقع المراقبون أن يؤثر حقل آحميم الغازي الموريتاني السنغالي بشكل إيجابي على الاقتصاد في البلدين ووفق شركة كوسموس إنرجي يصل احتياطي الحقل 25 تريليون قدم.