السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات في وفاة طفل صعقا بالكهرباء داخل مخبز بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها، حول وفاة طفل اثر تعرضه لصعق بالكهرباء في منطقة كرداسة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

كان قد تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة طفل في العقد الثاني من عمره، وادعاء تعرض لصعق كهربائي ومقيم بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل الواقعة وبالفحص وسؤال أهلية المتوفي، أفادوا بأنه أثناء عمل الطفل داخل مخبز تعرض لصعق كهربائي، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة وفاة طفل صاعق كهرباء كرداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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