محافظ الفيوم يناقش خطة التوسع بمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الالتزام بالتوقيتات المقررة لنهو جميع مشروعات الرصف، وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، وكذلك الالتزام بتطبيق الاشتراطات الفنية في عمل صفايات المطر بالطرق التي يجري رصفها قبل تسليم المشروعات.

كما أكد المحافظ ضرورة التنسيق المشترك بين مسؤولي شركات المرافق، ومجالس المدن، والمقاولين المنفذين لمشروعات الرصف، للانتهاء من توصيل كافة المرافق وأعمال رد الشيء لأصله بالطرق التي يجري رصفها، قبل الشروع في وضع طبقة الأسفلت النهائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الرصف بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، بمحافظة الفيوم، ضمن خطة العام المالي 2021/2022، والمعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال بالمعدلات المقررة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد مصطفى، مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان صدقي، مدير عام الطرق، والمهندس أيمن نصر، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس محمد خير الله، وكيل وزارة الكهرباء، والأستاذ حسين رجب، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومسؤولي شركات المرافق بالمحافظة.

واستعرض مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، خلال الاجتماع شرحًا تفصيليًا لمعدلات تنفيذ كل مشروع من المشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة ضمن خطة العام المالي الحالي والبالغ عددها 74 مشروعًا، ومعوقات تنفيذ كل مشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي هذه المعوقات، موضحًا أنه تم الانتهاء من عدد 15 مشروعًا.

وجاري العمل على قدمٍ وساق للانتهاء من جميع المشروعات الأخرى في مواعيدها المقررة التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا الانتهاء من جميع أعمال تركيب الانترلوك بشوارع مدينة سنورس قبل يوم 15 مايو المقبل.

وشدد المحافظ على مسؤولي الهيئة العامة للطرق، بضرورة وضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية لتحذير المواطنين من مناطق الهبوط والحفر بالطرق التي يجري رصفها، وكذلك تزويد هذه الطرق بعلامات مضيئة وحواجز تهدئة لمنع السرعة الزائدة عليها، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين خاصة في ظل الازدحام المروري قبيل عيد الفطر المبارك.

كما استمع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، لشرح حول الموقف التنفيذي لأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق العشوائية، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال.

كما وجّه الأنصاري، بإلزام أصحاب المشروعات التجارية بالمناطق التي تعاني من سرقة كابلات الكهرباء، بتركيب كاميرات مراقبة، ومراجعة هذه الكاميرات بمعرفة الأمن لمنع وقوع هذه السرقات.

وتم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة خطة التوسع بمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث قامت إدارة الإنتاج والشؤون الاقتصادية بالمحافظة، بإعداد حصر شامل يتضمن المحطات القائمة، والمحطات الجديدة التي يجري إنشاؤها، وكذلك أعمال إضافة النشاط بالمحطات القائمة، وفق خطة شاملة لتلبية كافة الاحتياجات بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن أولوية التوصيل ستكون للقطاعات المحرومة بالمناطق التي تم توصيل خدمة الغاز الطبيعي إليها بالفعل.

ووجّه المحافظ، مدير شركة الغاز، بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة للطرق الرئيسية والطرق الواصلة بين مراكز المحافظة التي بها خطوط غاز طبيعي بالفعل، حتى تتمكن مجالس المدن بالتنسيق مع أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى، من تحديد المواقع التي تصلح لإقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.