بعد ترشيح بايدن له.. من هو مايكل راتني سفير واشنطن الجديد لدى السعودية؟
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ترشيحه مايكل راتني لمنصب سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن راتني يتحدث العربية والفرنسية، وترصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز المعلومات عن السفير الأمريكي الجديد لدى السعودية.
- مايكل راتني مواليد مدينة ماساتشوستس.
- حصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن.
- حصل على وماجستير من جامعة جورج واشنطن.
- موظف قديم في السلك الدبلوماسي منذ العام 1990.
- حتى عام 2012، شغل راتني منصب نائب مساعد وزير الإعلام الدولي في مكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية.
- أشرف على شبكة من المراكز الإعلامية العالمية المسؤولة عن مشاركة وسائل الإعلام بلغة أجنبية نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.
- من عام 2012 إلى عام 2015، شغل منصب القنصل العام للولايات المتحدة في القدس.
- قاد بعثة مؤلفة من 600 أمريكي وإسرائيلي وفلسطيني مسؤولين عن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الأمريكية مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة.
- كان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا منذ عام 2015 وحتى 2017.
- كان قائم بأعمال نائب مدير معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
- شغل منصب المتحدث الرسمي باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية.
- شغل منصب عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية.
- كان عضوا في هيئة التدريس بجامعة الدفاع الوطني.
- شغل منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في قطر، بالإضافة إلى جولات في مكسيكو سيتي، وبغداد، وبيروت، والدار البيضاء، وبريدجتاون، وواشنطن العاصمة.
- حصل على العديد من جوائز الأداء الصادرة عن وزارة الخارجية، بما في ذلك 6 جوائز لأداء الخدمة الخارجية العليا، وجائزة الاستحقاق الرئاسية، ويتحدث اللغتين العربية والفرنسية.