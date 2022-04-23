السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد ترشيح بايدن له.. من هو مايكل راتني سفير واشنطن الجديد لدى السعودية؟

مايكل راننى
مايكل راننى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ترشيحه مايكل راتني لمنصب سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن راتني يتحدث العربية والفرنسية، وترصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز المعلومات عن السفير الأمريكي الجديد لدى السعودية.

  • مايكل راتني مواليد مدينة ماساتشوستس.
  • حصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن.
  • حصل على وماجستير من جامعة جورج واشنطن.
  • موظف قديم في السلك الدبلوماسي منذ العام 1990.
  • حتى عام 2012، شغل راتني منصب نائب مساعد وزير الإعلام الدولي في مكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية.
  • أشرف على شبكة من المراكز الإعلامية العالمية المسؤولة عن مشاركة وسائل الإعلام بلغة أجنبية نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.
  • من عام 2012 إلى عام 2015، شغل منصب القنصل العام للولايات المتحدة في القدس.
  • قاد بعثة مؤلفة من 600 أمريكي وإسرائيلي وفلسطيني مسؤولين عن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الأمريكية مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة.
  • كان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا منذ عام 2015 وحتى 2017.
  • كان قائم بأعمال نائب مدير معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
  • شغل منصب المتحدث الرسمي باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية.
  • شغل منصب عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية.
  • كان عضوا في هيئة التدريس بجامعة الدفاع الوطني.
  • شغل منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في قطر، بالإضافة إلى جولات في مكسيكو سيتي، وبغداد، وبيروت، والدار البيضاء، وبريدجتاون، وواشنطن العاصمة.
  • حصل على العديد من جوائز الأداء الصادرة عن وزارة الخارجية، بما في ذلك 6 جوائز لأداء الخدمة الخارجية العليا، وجائزة الاستحقاق الرئاسية، ويتحدث اللغتين العربية والفرنسية.
الرئيس الامريكي سفير الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية مايكل راتني البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

احتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا للجماهير الإثنين

بث مباشر..مسيحيو العالم يستعدون لاستقبال النور المقدس

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر

دورات مجانية فى التحول الرقمى للمتفوقين بـ«علوم سوهاج»

«مذبحة الوراق».. تطورات جديدة في واقعة قتل موظف بالسكك الحديدية لشقيقيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

"الرد الاقتصادي".. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة

إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها