بعد ترشيح بايدن له.. من هو مايكل راتني سفير واشنطن الجديد لدى السعودية؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ترشيحه مايكل راتني لمنصب سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن راتني يتحدث العربية والفرنسية، وترصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز المعلومات عن السفير الأمريكي الجديد لدى السعودية.