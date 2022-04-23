في ذكرى رحيله.. أبرز المحطات في حياة رياض القصبجي أشهر شاويش بالسينما

اشتهر بالشاويش عطية، ارتبط اسمه بالفنان إسماعيل يس، حيث ظهرا مع بعضهما في أكثر من عمل فنى، إلا أن المفاجئة مات غاضبًا بسبب يس، عمل في بداية حياته كمسري بالسكة الحديد، أحب الفن، وهرب من الصعيد بسبب الثأر.

رياض القصبجى، الفنان الذي أضحك الملايين ومات بشكل تراجيدي، تحل اليوم ذكرى رحيل وفاته، وهو من مواليد محافظة سوهاج عام 1903، ورحل عن عالمنا في 23 أبريل 1963، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا.

- بدايته في عالم الفن

نظرًا لحبه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، فى ذلك الوقت وأصبح عضوا بارزا بهذه الفرقة، ثم بعد ذلك تعرف على الفنان محمود شكوكو الذي قدمه للفنان علي الكسار، لينضم لفرقته، وقدم معه دورًا في فيلم "سلفني 3 جنيه" عام 1939، ليحصل منه على أول أجر في حياته السينمائية وكان 50 قرشًا.

وخلال مسيرته الفنية شارك القصبجي بالتمثيل في 179 فيلمًا، وكانت بدايته فيلم "اليد السوداء" عام 1936، وكانت البداية الحقيقة والانطلاقة التي كانت نقلة تحول في حياة القصبجي مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، بعد رحلة مع عدد من نجوم الفن، أمثال جورج أبيض، فوزي الجزايرلي، عبدالرحمن رشدي، وكانت آخر أعمال القصبجي، سلسلة أفلامه مع الفنان إسماعيل ياسين، والتي تعد أهم أعماله على الإطلاق.

- دعم فريد شوقى لرياض القصبجى في فترة مرضه

وخلال السنوات الأخيرة من حياته،بدأت معاناته مع المرض وذلك في عام 1959، خلال مشاركته في فيلم "أبو أحمد"، مع الفنان فريد شوقي، والمخرج حسن الإمام، وأصيب بالشلل النصفي، نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وبعد تماثله للشفاء فوجئ رياض القصبجي، برسالة من المخرج حسن الإمام، يطالبه بالمشاركة في فيلم الخطايا، وذلك في أبريل 1962، لكنه سقط أثناء التصوير من شدة التعب، ومن بعدها لم يشارك في أي عمل فني.

وخلال فترة مرضه، جلس في منزله 5 سنوات، و تدهورت حالته المادية لأنه لم يكن له دخل سوى الفن فصحته كانت رأس ماله، خلال هذه الفترة كان أكثر شخص يزوره ويسأل عنه هو الفنان فريد شوقى، وذات مرة كان يشتكي لفريد شوقي أن أقرب أصحابه لم يسأل عنه ولم يزره، وبكى بحرقة من الجحود الذي يراه من الفنانين، فنظر له فريد شوقي وهو يبتسم، وقاله" قاعد معاك الملك بنفسه مش مكفيك ولا ايه".

وكان فريد شوقي يزور القصبجى شبه أسبوعياً، ويأخذ معه كافة متطلباته من طعام وأدوية ومصاريف حتى مماته، وبعد وفاته استمر فريد شوقي يرعى أولاده، وكان يرسل لهم مبلغا شهريا، ويقول لهم " ده حق ابوكم ".

- علاقة رياض القصبجى بإسماعيل يس في أخر حياته

قال نجل الراحل القصبجى فتحي وفقا لكتاب "أبي الذي لا يعرفه أحد" للكاتب خيري حسن. “الفنان إسماعيل يس لم يزر أبي في مرضه ولو مرة واحدة، ورغم أن أبي أصيب بالشلل النصفي وظل لسنوات يعاني المرض وجاء له أغلب نجوم جيله منهم المخرج نور الدمرداش وتوفيق الدقن، أما فريد شوقى فكان يأتى إلينا فى المنزل بكل ما لذ وطاب من الطعام، لدرجة أن والدتى كانت توزع هذا الطعام على الجيران"

وتابع فتحى: “ أن المفاجأة التى أذهلت الجميع أنه حتى لم يأت للعزاء فيه، وهذا الموقف كان له تأثير سيئ على نفسية والدى قبل الوفاة، وكان يسأل طيب وهو أنا عملت إيه يا اسماعيل إحنا كنا إخوات يا أخى طيب تعالى زورنى وأنا عيان.. ثم يسكت أبى ولسان حاله يقول:"مكنش العشم يا راجل".

أبرز أعماله الفنية

شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال الفنية منها: سلفني 3 جنيه ، ليلى بنت المدارس، ألف ليلة وليلة ، ليلى بنت الأغنياء، عنبر، اليتيمتين ، البوسطجي، مغامرات إسماعيل يس، إسماعيل يس في الجيش، أنت حبيبي، إسماعيل يس في الأسطول، ابن حميدو، إسماعيل يس بوليس حربي، بحبوح أفندي، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، إسماعيل يس بوليس سري، إسماعيل يس في الطيران، العتبة الخضراء، لوكاندة المفاجآت.