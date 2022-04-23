استمرار حبس عاطلين 15 يوما لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية

قررت محكمة جنح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمود صلاح، رئيس المحكمة، تجديد حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح وذخيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بضبط "أحمد م ال" و"محمد ص ع" عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح وسلاح نارى وذخيرة للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11124 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الزقازيق.