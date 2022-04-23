ضبط 31 عاطلًا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 31 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 31 عاطلًا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 6 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 600 جرام من مخدر الهيروين، و50 جراما من مخدر البودر، و525 جراما من مخدر البانجو، و550 جراما من مخدر الحشيش، و200 جرام من مخدر الاستروكس، و230 جراما من مخدر الشادو، و30 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.