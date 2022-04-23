بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

شهدت قرية وادى الصعايدة بمركز إدفو التابعة لمحافظة أسوان، انقلاب سيارة في ترعة بجوار كوبري كعوان بالقرية، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص ومصرع سيدة، و تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل السيدة التي لقيت مصرعها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتلقي رئيس مباحث مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بترعة بجوار كوبري كعوان بقرية وادي الصعايدة بالدائرة التابعة للمركز، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل السيدة التي لقيت مصرعها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين إن المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وهم بينهم طفلين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى وسوف يتم خروجهم فور تحسن حالتهم الصحية.