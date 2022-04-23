السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

أسعاف
أسعاف

شهدت قرية وادى الصعايدة بمركز إدفو التابعة لمحافظة أسوان، انقلاب سيارة في ترعة بجوار كوبري كعوان بالقرية، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص ومصرع سيدة، و تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل السيدة التي لقيت مصرعها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


وتلقي رئيس مباحث مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بترعة بجوار كوبري كعوان بقرية وادي الصعايدة بالدائرة التابعة للمركز، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل السيدة التي لقيت مصرعها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وتبين إن المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وهم بينهم طفلين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى وسوف يتم خروجهم فور تحسن حالتهم الصحية. 

انقلاب انقلاب سيارة أسوان حادث مصابين انقلاب سيارة بترعة إصابة 3 أشخاص مستشفى إدفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

ارتفاع عدد المصابين بحادث إطلاق النار بالعاصمة الأمريكية واشنطن إلى 4 أشخاص

الصين: 24411 إصابة جديدة بكورونا

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

أسعار واردات القمح فى كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى لها منذ 13 عاما

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس