رئيس وزراء أوكرانيا: أمريكا ستعيد فتح سفارتها لدينا فى وقت ما

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، إنه يتوقع "تماما" أن تعاود الولايات المتحدة فتح سفارتها في أوكرانيا في نهاية المطاف، لكنه لم يصل إلى حد التكهن بموعد حدوث ذلك.



وقال للصحفيين في ختام زيارة لواشنطن عندما سُئل عما إذا كان تلقى تأكيدات من الولايات المتحدة بأنها ستعيد فتح سفارتها "سيحدث ذلك بكل تأكيد لكننا سننتظر".



وأعلنت بريطانيا يوم الجمعة أنها ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع المقبل لتنضم إلى دول أوروبية أخرى أعلنت عن خطط مماثلة بعد انسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا في مواجهة مقاومة أوكرانية قوية.