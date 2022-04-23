السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المدير العام للوكالة الذرية يزور محطة تشيرنوبيل فى أوكرانيا الأسبوع المقبل

محطة تشيرنوبيل
محطة تشيرنوبيل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مديرها العام رافاييل غروسي، سيزور محطة تشيرنوبيل للطاقة الكهرذرية في أوكرانيا الأسبوع المقبل لتكثيف جهود منع وقوع "حادث نووي" في المحطة.

و قالت الوكالة إن "غروسي سيصل إلى المحطة الثلاثاء المقبل، في الذكرى السنوية لكارثة عام 1986، في زيارة يرافقه خلالها فريق من الخبراء في الوكالة الأممية، بهدف تسليم معدات حيوية بينها أجهزة لقياس الإشعاع وسترات واقية، وإجراء فحوص أشعة وأمور أخرى".

من جهته، قال غروسي: "سنتمكن من فهم الموقف بشكل أفضل، مستندين إلى قياساتنا العلمية وتقييماتنا الفنية".

و حسب بيان الوكالة "سيعمل الخبراء خلال زيارتهم على إصلاح أنظمة المراقبة عن بعد التي توقفت عن إرسال البيانات إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، عقب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

و توجه غروسي إلى أوكرانيا نهاية مارس الماضي، لوضع الأساس لاتفاق يشمل تقديم مساعدة فنية، و أجرى زيارة لمحطة "يوجني-أوكراينسك" الجنوبية، قبل أن يلتقي كبار المسؤولين الروس في كالينينجراد.

وفي وقت سابق، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ما يقرب من نصف موظفي محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا قد تمكنوا من العودة إلى ديارهم.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن الوكالة الدولية قولها إن: "الذين تمكنوا من مغادرة المحطة النووية كانوا يعملون منذ ما يقرب من 4 أسابيع".

وعبّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن ترحيبه بهذه التطورات قائلًا: "إنهم يستحقون كامل احترامنا و إعجابنا لعملهم في هذه الظروف الصعبة للغاية".

يُشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد بدأت في 24 فبراير، وسيطر الجيش الروسي على محطة "تشيرنوبل" في الأيام الأولى للعملية.

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