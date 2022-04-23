السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بلومبرج»: اليابان تخشى مغادرة سوق الأعمال الروسية

اليابان
اليابان

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن طوكيو لا تريد الانسحاب من مشروعات الطاقة الروسية خوفا من أن تحل جهات فاعلة رئيسية أخرى محلها.

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه "كما هو معلوم، تمتلك ميتسوبيشي وميتسوي 22.5% من مشروع النفط والغاز في (سخالين -2)، وأن معظم الوقود المنتج هناك موجه لليابان".

وأضافت: "سيؤدي التخلي عن هذا المجال إلى إجبار البلاد على البحث عن مصادر بديلة للطاقة في السوق المثقلة أصلا، بالإضافة إلى ذلك، يخشى وزير التجارة الياباني كويشي هاغيودا أن يؤدي هذا إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية"، حيث قال: "إذا انسحبت اليابان من المشروع، سيشتريه طرف ثالث".

 

اليابان روسي الاعمال الروس روسية الأعمال الروس بلومبرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

«بلومبرج»: اليابان تخشى مغادرة سوق الأعمال الروسية

«الجيش الصحراوى» يستهدف مواقع تابعة للقوات المغربية

هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب البوسنة والهرسك

محافظ القاهرة يشدد على ضرورة القيام بحملات نظافة دورية بكافة أحياء العاصمة

الأهلى يتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الرجاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس