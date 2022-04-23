السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأمريكية: إصابة 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار بواشنطن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت الشرطة الأمريكية بإصابة 3 أشخاص على الأقل من جراء إطلاق نار في منطقة فان نيس شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن.
ووصفت الشرطة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - حادث إطلاق النار بـ"التهديد النشط"، وحثوا السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على "الاحتماء".
و أوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن السلطات الأمنية في العاصمة واشنطن تتعامل الآن مع "تهديد نشط" في منطقة الحادث شمال غرب واشنطن.
ولا تزال الشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به مسلح وفقًا لما قاله مصدر في إدارة شرطة العاصمة بواشنطن العاصمة لقناة "سي إن إن".

و في وقت سابق اليوم ، أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 10 أشخاص في إطلاق النار وقع في مركز تجاري في مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا، مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 متهمين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، قال قائد شرطة كولومبيا وليام هولبروك في مؤتمر صحفي إن عناصر الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث فور إبلاغهم، وعملوا على إجلاء الموجودين هناك.

و أضاف أن أعمار المصابين تتراوح بين 15 و75 عاما.

و لفت إلى أن 8 من المصابين حالتهم حرجة، لكنها مستقرة، مضيفا: "المهم أنه ليس لدينا قتلى".

وتابع أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في الحادثة، مردفا قوله: "لا نعتقد أن هذا كان عشوائيا، نعتقد أن المسلحين يعرفون بعضهم البعض".

وأعلنت الشرطة منذ ساعات عن إصابة عدد من الأشخاص في مركز كولومبيانا التجاري في حادث إطلاق نار،  وذلك دون أن تحدد عددهم.

 ويقع مركز "كولومبيانا سنتر" التجاري على بعد حوالي 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.

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وائل لطفي

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