موعد عيد الفطر 2022 في الدول العربية والعطلات الرسمية

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان وتبدأ الاحتفالات بأول أيام عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية للاحتفال بإتمام صوم الشهر الكريم .

موعد عيد الفطر 2022 في الدول العربية المختلفة

يحين موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات، الاثنين الموافق 2 مايو.

كما تحتفل الكويت بأول أيام عيد الفطر 2022 يوم الاثنين 2 مايو، ويعتبر من هذا اليوم وحتى الخميس 5 مايو اجازة رسمية في الدولة

موعد عيد الفطر 2022 في السعودية، من يوم 2 مايو ويكون تواريخ العطلات العامة: من الثلاثاء 3 مايو وحتى الخميس، 5 مايو.

عيد الفطر 2022 في البحرين هو الاثنين، 2 مايو ويتم احتساب العطلة الرسمية بداية من الاثنين 2 مايو وحتى الأربعاء 4 مايو.

عيد الفطر 2022 في المغرب الاثنين الموافق 2 مايو.

عيد الفطر 2022 الجزائر، الاثنين 2 مايو.

أما موعد عيد الفطر 2022 في الأردن هو يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو ويتم احتساب العطلة الرسمية من أول مايو وحتى الرابع من الشهر نفسه.

أول أيام العيد

يذكر أن اليوم الأول من العيد يحرم الصيام فيه، ومن أهم عادات وتقاليد المسلمين في الدول العربية بالعيد هو التصدق على الفقراء وتوزيع الأطعمة على المحتاجين.

شرع الله -تعالى- عيدي الفطر والأضحى للأُمة الإسلامية بعد القيام بالطاعات والعبادات، ويندب فيهما الفرح والسرور وإظهار البهجة، ويؤجر فاعله على ذلك؛ لما فيه من تعظيم شعائر الله -تعالى- والاهتمام بها.

ويأتي عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان بما فيه من الطاعات وتنزل الرحمات، وقد اختص الله -عز وجل- شهر رمضان بأعظم نعمة أنعمها على عباده؛ ألا وهي نعمة القرآن الكريم؛ لذلك كان العيد لإظهار الشكر لله -تعالى- على نعمه الجليلة، وعلى التوفيق للعبادة في هذا الشهر الكريم، أما عيد الأضحى ففيه إظهار الشكر على نعمة الإسلام التي أتمها الله -تعالى- على عباده، كما أنَّ العيد فرص حقيقي لتصفية القلوب، وتعميرها بالود والصلة، وفيه أيضاً الشعور بالفقراء والمساكين، وإدخال الفرحة على قلوبهم وقلوب ذويهم، وفي فرحة المسلمين على اختلاف أماكنهم وأعراقهم في يوم العيد؛ تأكيدٌ على أُخوَّتهم، وتقوية أواصر المحبة بينهم.