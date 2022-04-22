المشوار الحلقة 21.. «عماد» يستغل حبه لـ سلمى كورقة ضغط على والدها

تضمنت حلقة اليوم من مسلسل المشوار الكثير من الأحداث الشيقة، حيث مازال هروب ماهر وورد من شرطة الآثار يزداد خطورة يوماً تلو الآخر.

أحداث الحلقة 21 من «المشوار»

يحاول "عماد" في الحلقة الـ21 الضغط على والد طليقته الفنان سيد رجب، حيث يريد الرجوع لها بسبب حبه الشديد لها الذي مازال مستمر بعد الانفصال ولكن هي غير متقبلة هذه الفكرة على الإطلاق، ولهذا قام بطرح اتفاق مبدأي مع سيد رجب، قائلاً: "مش هقدر أخاطر بفلوس واشتري الآثار اللي مع ماهر إلا لو ضغط على سلمى ورجعنا تاني لبعض، ولو ده ماحصلش يبقى أعذرني ياعمي البيزنس بتاعي هيكون منفصل عن حضرتك".

المشوار"بطولة محمد رمضان (ماهر)، ودينا الشربيني (ورد)، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد كمال (وجيه بيه)، وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.