الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 21.. «عماد» يستغل حبه لـ سلمى كورقة ضغط على والدها

المشوار
المشوار

تضمنت حلقة اليوم من مسلسل المشوار الكثير من الأحداث الشيقة، حيث مازال هروب ماهر وورد من شرطة الآثار يزداد خطورة يوماً تلو الآخر.

أحداث الحلقة 21 من «المشوار»

يحاول "عماد" في الحلقة الـ21 الضغط على والد طليقته الفنان سيد رجب، حيث يريد الرجوع لها بسبب حبه الشديد لها الذي مازال مستمر بعد الانفصال ولكن هي غير متقبلة هذه الفكرة على الإطلاق، ولهذا قام بطرح اتفاق مبدأي مع سيد رجب، قائلاً: "مش هقدر أخاطر بفلوس واشتري الآثار اللي مع ماهر إلا لو ضغط على سلمى ورجعنا تاني لبعض، ولو ده ماحصلش يبقى أعذرني ياعمي البيزنس بتاعي هيكون منفصل عن حضرتك".

المشوار"بطولة محمد رمضان (ماهر)، ودينا الشربيني (ورد)، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد كمال (وجيه بيه)، وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

عماد سلمى ماهر المشوار الحلقة 21

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

«تمرد» عنوان الحلقة 21 من «الاختيار 3»

المفتي يكشف حكم الاعتكاف فى المنزل.. وطريقة استغلال العشر الأواخر من رمضان

الاختيار 3 الحلقة 21.. الإخوان يحرضون على الفتنة الطائفية في الخصوص

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

الاختيار 3 الحلقة 21.. انقطاع التيار الكهربائي عن «الحضانات» داخل المستشفيات

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

مؤمن المحمدي

نشيد شالكه

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس