الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الثلاثاء.. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة تشيرنوبل في أوكرانيا

رافائيل ماريانو غروسي
رافائيل ماريانو غروسي

يرأس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي بعثة خبراء إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل، والتي تهدف لتكثيف الجهود للمساعدة في منع خطر وقوع حادث نووي أثناء الصراع الحالي في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة، في بيان اليوم الجمعة، أن فريق موظفي السلامة والأمن والضمانات النووية التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يتفقدون محطة تشيرنوبيل اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل لتسليم المعدات الحيوية وإجراء التقييمات الإشعاعية وغيرها من التقييمات في الموقع والتي ترتبت على تواجد القوات الروسية لمدة خمسة أسابيع قبل انسحابها في 31 مارس الماضي.

وأوضح المدير العام أن وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشيرنوبيل سيكون ذا أهمية قصوى لأنشطتنا لدعم أوكرانيا في سعيها لاستعادة السيطرة التنظيمية على المحطة وضمان تشغيلها بشكل آمن حيث سيتبع ذلك المزيد من بعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه المنشأة وغيرها من المنشآت النووية في أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وأعرب المدير العام عن قلقه البالغ بشأن سلامة وأمن المنشآت النووية الأوكرانية كما شدد على التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستعدادها للمساعدة في ضمان التقيد بالركائز التي لا غنى عنها لضمان السلامة والأمن.

يشار إلى أن المدير العام زار الشهر الماضي محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لبدء تنفيذ مبادرة الوكالة للمساعدة التي تهدف إلى الحد من مخاطر وقوع حادث نووي كبير يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على كل من صحة الإنسان والبيئة في أوكرانيا وخارجها.

الدولية للطاقة الذرية تشيرنوبل أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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