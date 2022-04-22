كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا حول مصرع مقاتلين كوريين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، فتح تحقيق حول صحة معلومات بأن واحدا على الأقل من مواطنيها المشاركين في حرب أوكرانيا كمرتزق قد لقي مصرعه.

وقالت الوزارة، إنه من المعروف حاليا أن 4 مواطنين كوريين جنوبيين دخلوا أوكرانيا دون إذن من الحكومة، للانضمام إلى الحرب هناك، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت: "حصلت الحكومة مؤخرا على معلومات استخباراتية من دول معنية تفيد بسقوط قتلى بين مواطنينا المشاركين كمرتزقة في حرب أوكرانيا، وتحاول التأكد من صحتها عبر قنوات مختلفة".

من جهته، قال مصدر مطلع، إن "المعلومات تفيد بأن أكثر من مواطن كوري جنوبي قتلوا، لكنها لم تذكر أسماءهم"، وتحاول الوزارة حاليا الاتصال بالمواطنين الأربعة وأفراد أسرهم للتأكد من سلامتهم.

وذكر المصدر، أن "بعضهم تعذر الوصول إليه، ومن بينهم (لي كون)، الضابط السابق بمشاة البحرية وصاحب قناة يوتيوب حاليا، والذي غادر إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب".

وأعربت الوزارة عن "قلقها الشديد" على سلامتهم، وسط القتال المكثف في جنوب شرق أوكرانيا، وحثتهم على سرعة مغادرة البلاد.

وفي سياق متصل، ادعى ضابط سابق في البحرية الكورية الجنوبية، وصاحب قناة "يوتيوب" حاليا، أن فريقه القتالي الخاص يقوم بعمليات هجومية سرية في أوكرانيا.

وادعى لي كون، ضابط البحرية الكوري الجنوبي السابق وصاحب قناة "يوتيوب" الحالي، أن فريقه القتالي الخاص يقوم بعمليات هجومية سرية في أوكرانيا.

وقال لي: "بعد وصولي إلى الفيلق الدولي وتوقيع العقد معه، تم تكليفي بإنشاء فريق خاص من المحاربين من جنسيات متعددة".

وأضاف: "بعد ذلك تم تكليف فريقي بمهام سرية، وأعيد نشرنا منذ الأمس ونقوم بعمليات هجومية مباشرة". وأضاف أنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

وقد غادر "لي" إلى أوكرانيا في أوائل مارس للانضمام إلى الجيش الأوكراني دون إذن من الحكومة الكورية، حيث منعت الحكومة مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ منتصف فبراير.