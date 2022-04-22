رحلة صلب المسيح في 14 مشهدًا.. رئيس «الأسقفية» يشارك بصلوات الجمعة العظيمة

صلى الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الجمعة، صلوات خدمة الجمعة العظيمة المعروفة باسم جمعة الصلبوت، وهي الجمعة التي شهدت صلب السيد المسيح وتعذيبه وفق عقيدة الكنيسة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، حيث شارك في الصلاة الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى للكنيسة، والعميد المساعد يشوع بخيت راعي الخدمة العربية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وذكرت الكنيسة في بيان لها، إن رئيس الأساقفة صلى خدمة الجمعة العظيمة بطقس يحتوى أربعة عشر مشهدًا لرحلة صلب المسيح، ويتضمن المشهد الأول قراءات عن مشهد بستان جثسيمانى وصلاة، ثم المشهد الثانى قراءات عن خيانة يهوذا ولحظات تأمل صامتة مع كلمات ترنيمة خاصة من فريق الترانيم وصلاة، أما المشهد الثالث به قراءات تحكى إدانة المجمع ليسوع وتأمل، ثم المشهد الرابع قراءات عن إنكار بطرس ليسوع وصلاة اعترافية، ثم المشهد الخامس قراءات حول محاكمة يسوع أمام بيلاطس إذ تستمر مشاهد رحلة الصليب حتى المشهد الرابع عشر وهو وضع يسوع في القبر.

وأكد أن كل المشاهد تبدأ بالقول: أيها المسيح نحن نسبحك ونباركك، ويرد الشعب: لأنك بصليبك المقدس قد فديت العالم.

ويُختتم المشهد بترديد الشعب: قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحى الذى لا يموت، يارب ارحمنا.

وكان قد ترأس أمس دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس خميس العهد بالخدمة الناطقة بالإنجليزية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضمنت صلوات القداس قراءة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وسفر المزامير ثم قراءة الإنجيل والعظة.

كما تضمن القداس خدمة غسل الأرجل امتثالا لما فعله المسيح مع تلاميذه بالإضافة لخدمة الشركة المقدسة (سر التناول) والتى بدأها المسيح يوم خميس العهد.

كما اشترك القس يشوع بخيت العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية وراعى الخدمة الناطقة بالعربية والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية فى صلوات قداس خميس العهد معًا، حيث قدموا خدمة غسل الأرجل والشركة المقدسة سويًا.