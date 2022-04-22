«مطروح» تدرب طالبات المدرسة الفنية على صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

دربت وحده تدريب غزل وتصنيع الصوف بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، طالبات قسم المشغولات الصوفية بالفرقة الثانية بالمدرسة الفنية الزخرفية بمطروح بمديرية التربية والتعليم بمطروح على طرق تنفيذ عمليات صباغة الصوف بالصباغة الحامضية.

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

وتتضمن عملية التدريب الامتصاص الكامل له تداركاً لتفاعل بقاياه مع الأصبغة المضافة على الصوف والتأكد من تمام عملية الشطف بعد إنهاء حمام الصباغة المطلوبة بشرط تطبيق حمام صباغة ساخن مع وجود الأدوات اللازمة له، وبعد ذلك نبدأ بعملية تطبيق حمام الصباغة للصوف بالطريقة المناسبة له لنحصل عليه بالطريقة الصحيحة.

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

وتتميز صناعة منتجات المشغولات والصناعات اليدوية بمطروح كالكليم والسجاد وبيوت العرب من الخيام من صوف الأغنام وتحظى بأهمية خاصة وتراث قديم تنقله الأجيال جيل من بعد جيل.

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم الحدودية غرباً، وسيوة جنوبا، تتميز سيدات أهل البادية بها بإنتاج المشغولات والصناعات اليدوية من صوف الأغنام والتي برعوا فيها بشكل كبير.

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

وتعمل وحدة تدريب المشغولات الصوفية على تصنيع وتحويل صوف الأغنام وتحويلها إلى خيوط تستخدم فى عدد من الصناعات البيئية التي من بينها الكليم والسجاد والمفروشات والأغطية واللحاف البدوية الشهيرة، فضلا عن الملابس الشتوية التي تتميز بها بادية مطروح.

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

وقالت دعاء عطية الشوربجي، مدير المدرسة الصناعية الفنية، إن جميع الطالبات سعداء بالتدريبات العملية بوحدة غزل وتصنيع الصوف وفتح مجالات أمام الطالبات لتعليم مهارات تصنيع الصوف خاصة تقديم الدعم الفني لهن من خلال الاستعانة بخبراء بمعرفة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية

صباغة الصوف بالصباغة الحامضية