تقرير أمريكى يبرز التعاون الألمانى مع مصر فى مشروعات الطاقة النظيفة

أبرز موقع "المونيتور" الأمريكي، توقيع مصر اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 28.3 مليون دولار مع بنك التعمير الألماني "KFW"، لتمويل مشروع "إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية الثلاث في سد أسوان"، الذي يجري تنفيذه في الوقت الجاري ضمن المشروعات التنموية في قطاع الطاقة.

وأشار الموقع إلى أن أهمية المشروع تتمثل في توليد طاقة مجمعة يستفيد منها 7.5 مليون شخص، فضلًا عن خدمته لأنظمة الري في محافظة أسوان من خلال تنظيم تدفق المياه، والحماية من السيول والفيضانات، مضيفًا: أن سد أسوان يوفر إمدادات الكهرباء لنحو نصف سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

وبيَّن الموقع أن بنك التعمير الألماني وافق أيضًا على تقديم تمويل مشروع "محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة"، بإجمالي مبلغ 31.5 مليون دولار الذي يهدف إلى إنشاء محطة كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.

ولفت الموقع إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة، والتوسع في الطاقة النظيفة المتجددة بفروعها، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

وأضاف: "لقد اكتشفت مصر الطاقة الشمسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفي عام 2021، أنشأت مصر محطة للطاقة الشمسية في أوغندا، وفي عام 2020، وقعت مصر صفقة مع شركة صينية لتحويل الرمال إلى ألواح شمسية، في الوقت الذي تكتسب الطاقة الشمسية فيه زخمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كانت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، وقعت هذا الأسبوع، اتفاقية تمويل تنموي مع برند سجرفيد، مدير مكتب بنك التعمير الألماني، بقيمة 26 مليون يورو، لتمويل مشروع "إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان - المرحلة الثانية"، والمزمع تنفيذه من قِبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية.