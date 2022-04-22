«CNN» تبرز أهمية إجراءات مصر الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة

أبرزت شبكة "CNN" الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أهمية قرار الحكومة المصرية هذا الأسبوع بتشكيل لجنة اقتصادية لوضع خطة للتعافي والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، هذا علاوة على لجنة أخرى معنية بوضع حد أقصى لسقف الاقتراض من الخارج، تحدد أولويات الاقتراض والجدول الزمني لتنفيذ المشروعات.

وأشارت الشبكة نقلا عن خبراء، إلى أن تلك الإجراءات تهدف لوضع رؤية للأزمة الاقتصادية التي نعيشها، التي أثرت سلبيًا على كافة دول العالم بداية من جائحة فيروس كورونا وما تلاها من موجة تضخم عالمي وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية يعمل على وضعها مجموعة اقتصادية متخصصة.

وفي هذا الصدد، فند الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـCNN أبرز مقترحات للجنة خطة التعافي، وهي تشجيع المنتج المصري لزيادة الإنتاج الصناعي وإحلال المنتجات المصرية بديلًا للمستورد في الظروف الراهنة، وترشيد الاستهلاك من الأجهزة الكهربائية ورحلات العمرة.

وأضاف أن اللجنة ستعمل أيضًا على الإسراع في خطط تطبيق الفاتورة الإلكترونية للقضاء على الاقتصاد الموازي، لافتًا إلى أهمية هذه الخطوة (حصر الاقتصاد الموازي غير الرسمي) في تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب وتشجيعه على زيادة الإنتاج وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

كما ثمن إعلان الحكومة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بهدف المساعدة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا.

ونوه أيضا إلى أن إعلان الحكومة تشكيل لجنة معنية بوضع حد أقصى لسقف الاقتراض من الخارج، تحدد أولويات الاقتراض والجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، يهدف إلى ترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أهمية الترويج لخطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي وأبرز قراراتها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.