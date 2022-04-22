الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب: العالم يمر بأخطر لحظة فى تاريخه

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن القيادة الأمريكية الحالية لا تحظى بالاحترام ولا يخشاها أحد في العالم، الأمر الذي أدى إلى أخطر لحظة في تاريخ العالم.

وأضاف ترامب، خلال مشاركته في فعاليات Heritage Foundation السنوية في فلوريدا: "هذه أخطر فترة في تاريخ بلادنا. في الوقت الحالي، في رأيي، أخطر فترة في تاريخ بلادنا. لم يسبق أن تعرض عالمنا لمثل هذا الخطر".

ووفقا للرئيس الأمريكي السابق، يتعرض العالم للخطر بسبب القوة الهائلة للأسلحة الحديثة.

وقال: "وصلت الاسلحة في الوقت الراهن إلى مستويات لم نشهدها من قبل. هذه الأسلحة موجودة لدينا وموجودة كذلك بحوزة الآخرين. و لم يكن هناك شيء من هذا القبيل سابقا".

وشدد ترامب على أنه لو يكن هناك أي احتمال على أن روسيا كانت ستقوم بتنفيذ عملية خاصة في أوكرانيا في ظل إدارته. وقال: "الصين لم تعد تحترمنا، ولم تعد إيران تخافنا. و مع غزوها الرهيب لأوكرانيا، أظهرت روسيا مدى اعتبارها لضعف قادتنا".

 وعلى صعيد آخر، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي "ناتو" واصفا إياه بأنه مجرد "نمر من ورق"، مؤكدا أنه سيتراجع مستقبلا.

ووجه ترامب انتقادات حادة للحلف خلال لقاء أجراه على قناة "فوكس نيوز"، في معرض رده على أسئلة المذيع المتعلقة بالأحداث في أوكرانيا.

وقال ترامب: "أعتقد أنه بعد 100 عام، سينظر الناس إلى الوراء، و سيقولون كيف تراجعنا إلى الخلف، وسيتراجع حلف الناتو أيضا، والذي وصفته في مناسبات كثيرة بالنمر من ورق".

وادعى أنه "أعاد بناء الناتو" وانتقد الدول الأعضاء مطولا لعدم إنفاقها بقدر ما تنفقه الولايات المتحدة على الحلف.

عالم ترامب تاريخ خطر العالم لحظة تاريخه

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

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