النفط يتجه صوب انخفاض أسبوعي بنحو 4% مع استمرار مخاوف الطلب

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة صوب انخفاض أسبوعي بنحو أربعة بالمئة متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.



وبحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 107.52 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 103.07 دولار للبرميل.



ويتجه الخامان صوب تراجع أسبوعي بنسبة 3.7 بالمئة تقريبالا وكان هذا الأسبوع الأقل تقلبا في التداول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الذي أدى إلى فرض عقوبات خفضت إمدادات النفط الروسية ودفعت البلدان المستهلكة إلى سحب أحجام قياسية من النفط من مخزوناتها الاحتياطية.



وقال محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ اليوم الجمعة إن ثاني أكبر اقتصاد عالمي غير منيع في مواجهة الصدمات الخارجية فضلا عن الضغوط الداخلية الناتجة عن انتشار مرض كوفيد-19.



وأضافت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى المعنويات السلبية في سوق النفط إذ لوح أمس الخميس برفع كبير وسريع لأسعار الفائدة الأمريكية وهو ما دفع الدولار للصعود. ويعني ذلك أن النفط يصبح أعلى سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



و في وقت سابق اليوم ،أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، بأن الارتفاع في أسعار النفط يرجع إلى حد بعيد إلى الأزمة الأوكرانية، في أحدث إشارة إلى أن المنظمة لن تتخذ إجراءات أخرى لزيادة المعروض.

وقالت أوبك، في بيان إلى اللجنة اطلعت عليه رويترز، إن سعر خام برنت القياسي العالمي بلغ في المتوسط 98 دولارا للبرميل في الربع الأول، بارتفاع 18 دولارا تقريبا عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وأضافت في البيان، "أسعار النفط في ارتفاع، لا سيما في مارس من هذا العام... ويرجع ذلك أساسا إلى التوتر الجيوسياسي المتصاعد في شرق أوروبا والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في إمدادات النفط وسط اضطرابات تجارية".

واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية جزء من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي.

وتقاوم أوبك، التي شاركت في اجتماع اللجنة العام الماضي، دعوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضخ مزيد من النفط لتهدئة الأسعار التي بلغت ذروة 14 عاما فوق 139 دولارا الشهر الماضي، بعد أن فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.