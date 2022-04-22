صور من كواليس «جزيرة غمام».. منذر مهران: «هتوحشونى جدًا»

شارك الفنان منذر مهران بعدد من الصور التي جمعته بالفنانين أبطال ونجوم مسلسل “جزيرة غمام”، اليوم بعد انتهاء التصوير من المسلسل في اللوكيشن الخاص، بعدما أعلن المخرج حسين المنباوي “فركش” التصوير، وعلق عليها: “أجمد ممثلين هتوحشوني جدًا”.

وعن من ساعده في دراسة الدور والحفظ، قال منذر مهران: "ماما ساعدتني كتير في الحفظ بس أنا لا أفضل الحفظ أنا بفهم الكلام كويس، فبدخل في الشخصية على طول، وكمان فيه بعض الحاجات ضيفتها من عندي لم تكن موجودة في المسلسل مثل المشهد الذي جمعني بالمتألق فتحي عبد الوهاب، أثناء مناداتي السيناريو مكتوب نعم، أنا ضيفت عليها نعم يا أبوي، فالمخرج سقفلي وقتها وقالي كمل برافو".

كواليس جزيرة غمام

وعن الكواليس، تابع مهران في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا خوفت من أستاذ فتحي عبد الوهاب جدًا خاصًة في أول مشهد جمعني بيه لما برقلي، أنا اتخضيت ومعرفتش أتكلم وقتها ولما هو حس بيّا، وقف ضحك معايا وهزر ومبقتش خايف منه"، وعن أحمد أمين، قال: "كان مبسوط مني جدًا وجمعني به كواليس كويسة مبسوط بيها جدًا".

مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وحلقة الإعادة وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف أثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.