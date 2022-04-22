مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انفجار محول كهرباء بالدقهلية

انفجر محول كهربائي بإحدى قرى الدقهلية أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين.



وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بإنفجار محول كهربائي بقرية الحصص التابعة لمركز شربين مما أدى إلى وفاة اتنين وإصابة آخرين.



وتوفي شاكر عبد الحميد عبد القوي ٤٣ عاما مقيم ديرب نجم شرقية

أما المتوفي الثاني يدعى أشرف أبو جحشه ٦٠عاما مقيم ديرب نجم شرقية

فيما أصيب كلا من: السيد محمد وإبراهيم مرزوق ٦٠سنة ديرب نجم

شرقية وحالتهما مستقرة وهم الآن تم نقل المتوفين داخل مشرحه مستشفى شربين لحين التصريح بالدفن

وجار تحرير المحضر اللازم.