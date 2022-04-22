الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بتكنولوجيا التغيير والتقدم

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بتكنولوجيا التقدم والتغيير، ولم تعد تقود العالم في استثمارات البنية التحتية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، قال بايدن في خطاب ألقاه في ولاية أوريجون: "كل التقدم وكل التغيير جاء من التكنولوجيا الأمريكية.. لم نعد نحققه بعد الآن".

 

واستشهد على ذلك بـ"الرقائق التي اخترعتها شركة (Intel) و تصنع الآن في تايوان".

 

وشدد على أن "الولايات المتحدة لم تعد تقود العالم في الاستثمار في البنية التحتية".

 

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا، حيث تعمل إدارته على تعزيز قوات البلاد التي تقاتل ضد الغزو الروسي.

 

وقال «بايدن» - في كلمة نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية: «اليوم أعلن تقديم 800 مليون دولار لزيادة قدرة أوكرانيا على القتال في الشرق في منطقة دونباس»، مضيفا أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة وطائرات بدون طيار إلى جانب الذخيرة.

 

وأشار إلى أن روسيا أعادت تركيز حملتها للسيطرة على مناطق جديدة في شرق أوكرانيا؛ مما يجعل تدفق المساعدات العسكرية الغربية أمرا ضروريا.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها يتحركون بأسرع ما يمكن لمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها، كما أكد الرئيس الأمريكي أن تبادل المعلومات الاستخباراتية يمثل أولوية مع استمرار الحرب.

 

وأوضح: «نتشارك وسنواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية الهامة في الوقت المناسب مع أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة العدوان الروسي».

 

وحول لقائه برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في البيت الأبيض، قال بايدن إنه أجرى مناقشة جيدة معه كما أنه أعرب عن شكره للشعب الأمريكي على دعمه لأوكرانيا.

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وائل لطفي

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