الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النائب أسامة الهوارى يحصل على موافقة برصف 7 كيلو متر بقرية حمردوم

النائب أسامة الهوارى
النائب أسامة الهوارى

نجح النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، في الحصول على الموافقة لرصف 7 كيلو مترًا بقرية حمردوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك تلبية لمطالبات أهالي القرية.

وقال النائب أسامة الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، إنه مازال مستمرًا في تقديم كافة أوجه الدعم لأهالي قريتي حمردوم وأبو حزام، بالتزامن مع الدعم الذي لاقته تلك القرى، بتوجيهات الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات الأهالي في كافة قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

وتجدر الإشارة، إلى أن النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، قد استطاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إنهاء العديد من الخصومات الثأرية بين عددًا من العائلات بقريتي حمردوم وأبو حزام، وتوفير عددًا من الخدمات للأهالي.

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