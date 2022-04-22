«محارب يتمم صفقة الأسلحة».. تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل «جزيرة غمام»

يواصل مسلسل "جزيرة غمام" للمؤلف عبدالرحيم كمال، حصد إعجاب المشاهدين، ليُصبح حديث رُوّاد منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصوير وقصة المسلسل.

وأمر الحاج عجمي الذي يقدم دوره رياض الخولي الحرس الخاص به بعدم خروج أحد من بيته لمدة يوم وخاصة الغجر وعائلة بطلان الذي يقدم دوره الفنان محمود البزاوى، لكن الفنان فتحي عبد الوهاب كسر الأوامر وهرب.

وبعد اجتماع أهل الجزيرة لحضور المناظرة بين الشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين والشيخ يسري ومحارب الذي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة، وبعد انتهاء المناظرة انقسم أهل الجزيرة بين اتباع الشيخ محارب والشيخ عرفات، ووقف بطلان والغجر في صف الشيخ محارب ووقف الباقي في صف الشيخ عرفات والحاج عجمي

وتسلل الشيخ محارب ليلًا، لاستلام الأسلحة من التاجر الذي دفع له الفلوس حتى يستطيع السيطرة على اهل القرية.



طاقم عمل مسلسل جزيرة غمام

مسلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بجانب الفنانة مى عز الدين، وعدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان طارق لطفى، و الفنان فتحى عبد الوهاب،و الفنان أحمد أمين، والفنان الكبير رياض الخولي، والفنان القدير عبدالعزيز مخيون، والفنانة وفاء عامر، والفنان محمود البزاوي، والفنان محمد جمعة، والفنانة هبة عبد الغني، تأليف المؤلف القدير عبدالرحيم كمال، و إخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان رياض الخولى والفنان أحمد امين والفنان طارق لطفي الحلقة 20، على قناة الحياة، في تمام الساعة ال 10:30 مساءً، و حلقة الإعادة في تمام الساعة ال 2:15 صباحًا يوميًا.