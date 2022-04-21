السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية في الحوامدية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية في منطقة الحوامدية، دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواد بلاستيكية في الحوامدية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث كما هرعت سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين من التحريات الأولية، أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.