الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية في الحوامدية

حريق مخزن
حريق مخزن

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية في منطقة الحوامدية، دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواد بلاستيكية في الحوامدية.

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث كما هرعت سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين من التحريات الأولية، أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رجال الحماية المدنية الجيزة حريق مخزن مواد بلاستيكية الحوا مدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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