إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى جنوب الجيزة

شهد الطريق الدائري الإقليمى جنوب الجيزة، حادث انقلاب ميكروباص، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف، فيما جرى رفع حطام الحادث بالكامل.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الدائري الإقليمي بنطاق الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان ودورية أمنية إلى محل الحادث، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمي اتجاه محافظة الفيوم، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقى الرعاية الصحية الكاملة داخل المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات التى توقف بالطريق وتم سحب جميع الكثافات المرورية وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.