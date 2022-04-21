إصابة شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بقنا

شهدت منطقة المنشية مركز نقادة، بمحافظة قنا نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين شقيقين بسبب شاشة عرض مما تسبب في إصابة أحدهما بطلق خرطوش.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بإصابة "محمد.ع."، 37 عامًا، بطلق خرطوش في الكتف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص والتحرى تبين أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه، بسبب خلافات على شاشة عرض.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.