الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بقنا

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة المنشية مركز نقادة، بمحافظة قنا نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين شقيقين بسبب شاشة عرض مما تسبب في إصابة أحدهما بطلق خرطوش.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بإصابة "محمد.ع."، 37 عامًا، بطلق خرطوش في الكتف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص والتحرى تبين أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه،  بسبب خلافات على شاشة عرض. 

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المنشية نقادة قنا مشاجرة الأسلحة النارية شقيقين

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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