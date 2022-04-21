الرئيس اللبناني يؤكد أهمية دور الشباب في التقارب بين الدول

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أهمية دور الشباب في عملية التقارب بين الدول، والدور الكبير الذي يمكن أن يقوموا به في هذا المجال، من خلال التفاعل مع بعضهم البعض وإرساء جسور التواصل وهدم العوائق التي من شأنها أن تساهم في ازدياد فرص الحروب والاقتتال بدل اعتماد ثقافة السلام والحوار.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، في قصر بعبدا، والذي أطلعه على شؤون الوزارة والنشاطات التي تقوم بها لتعزيز التفاعل مع الشباب اللبناني.

ودعا عون، الشباب، إلى وجوب التعمق في ثقافة القوانين المعمول بها في البلاد، لأن الآمال معقودة عليهم لتسلم المسؤوليات في دولهم بما يتلاقى مع أفكارهم وآرائهم المستقبلية، مؤكدًا أهمية الحركات الكشفية والرياضية في جمع الشباب وصقل قدراتهم وطاقاتهم.

من جهته، عرض وزير الشباب - خلال اللقاء - الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لإنجاح المؤتمر الكشفي العربي العام الذي سيعقد في لبنان سبتمبر المقبل، موضحًا أن رئيس الجمهورية أبدى حرصه على الحركة الكشفية والرياضية ووجوب تعزيرها.