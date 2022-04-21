الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 16 توك توك و3 تروسيكل بحي المنتزه أول في الإسكندرية

حملة لضبط التكاتك
حملة لضبط التكاتك بالإسكندرية

قاد اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية؛ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية، استهدفت الحملة شارع خالد بن الوليد، خليل حمادة، شارع جمال عبد الناصر أمام الأكاديمية.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشارع السكندرى والتصدي للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٦ توك توك و٣ تروسيكل والتحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات المتنوعة.

ومن جانبه أكد محافظ الاسكندرية ضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.

وكانت قد قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزه أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط استهدفت طريق الكورنيش، بئر مسعود وميدان محمد نجيب وشارع العيسوي وشارع مسجد سيدي بشر، وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 7 تكاتك و3 تروسيكل وضبط 147 حالة إشغال متنوع بالحي.

كما رصدت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، أمس، خلال المرور الميداني، قيام إحدى الأندية بمنطقة جليم بالكورنيش بوضع موانع حاجبة لرؤية البحر مخالفة التعليمات الصادرة في ذلك الشأن.

وعلى الفور، قاد محارب هيلع، حملة مسائية مكبرة، اليوم، على النادي المخالف، حيث تم إزالة جميع الموانع الحاجبة لرؤية البحر والتحفظ على الكراسي والترابيزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة أي موانع حاجبة لرؤية البحر، والتشديد بعدم السماح لأي منشأة بحجب رؤية البحر عن المواطنين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

الإسكندرية المنتزة أول التكاتك ازالة الاشغالات والتعديات محافظ الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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